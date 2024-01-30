30 січня православні вшановують пам’ять Трьох Святих, до яких входять Василь Великий Кесарійський, Григорій Богослов Назіанзін та Іоанн Золотоустий.Про те, що можна і категорично не можна робити в цей день, його прикмети читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.Традиції 30 січняСьогодні було прийнято відвідувати храм та молитися трьом святителям. Також вважалося, що у того, хто проведе 30 січня зі своєю сім’єю та дітьми, житиме у світі цілий рік.Дівчата цієї дати зачаровують коханого. На день Трьох святих звершували ритуал на мир у сім’ї: на цілий день виставляли старе взуття за поріг.Сьогодні можна будувати будь-які плани, адже вони точно будуть вдалими. Чоловікам варто зайнятися вуличною роботою: вона теж буде легко складатися.Народні прикмети цього дня

Червоний місяць – до сильного вітру.

Піднявся вітер – до сирого року.

Дерева інеєм сховалися – до тепла.

Повіяв північний вітер, а хмар немає – до сильного похолодання.

Сонце в хмару закочується до бурану.

Снігур скрипить – до снігу, хуртовини та зльоти.

Що сьогодні не можна робити

Не можна ревнувати та злитися.

Не можна прати, прясти пряжу та в’язати.

Люди, які посварилися, повинні обов’язково помиритися, інакше так і весь рік ворогуватимуть.

Не варто підковувати коней, бо ноги та руки болітимуть.

Сьогодні краще відмовитись від походу в гості.

Не можна лаяти дитину, бо навпаки буде неслухняною.

У кого сьогодні день ангелаСьогодні свої іменини відзначають Вольдемар, Володимир, Василь, Іван, Григорій, Максим, Степан, Петро, Федір, Пелагея. Нещодавно ми ділилися церковним календарем на 2024 рік.Читайте також про те, коли за новим календарем святкувати Стрітення.