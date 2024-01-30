Перемога України у війні є найкращою гарантією безпеки для Європи. Імперські амбіції Росії повинні відправитись у смітник історії.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю верховного представника Європейського союзу у закордонних справах та політиці безпеки Жозепа Борреля, яка була опублікована у французькому виданні L’Obs.Як відзначив Боррель, у світі сьогодні знову лунають заяви про те, що Україна нібито не зможе перемогти у війні проти Росії, у зв’язку з чим країни повинні примиритись. "Ці ідеї були помилковими у 2022 році, і вони залишаються помилковими сьогодні. Ми не повинні дозволити їм формувати нашу політику щодо України", – пояснив він. Зокрема Боррель додав, що перемога України в протистоянні російській агресії є найкращою гарантією безпеки для Європи, оскільки після війни Росія зменшить тиск на свої сусідів, полегшить шлях Києву до членства в ЄС й дозволить Європі, а також світу переключити свою увагу на багато інших викликів. "З нашою допомогою Україна може відправити імперські амбіції Росії на смітник історії. Це те, що має керувати нашими діями і нашими думками", – додав верховний представник Європейського союзу у закордонних справах та політиці безпеки. Переговори з РосієюТорік президент Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про неможливість переговорів із диктатором Володимиром Путіним.Для відновлення переговорів Росія повинна:

повністю покинути територію України;

змінити політичну еліту;

визнати воєнні злочини;

видати організаторів війни для трибуналу.

Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запевнив у тому, що західні союзники не вимагають від Києва, аби він розпочав переговори з Росією щодо замороження бойових дій. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.