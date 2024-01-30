Компанія Neuralink вперше виживила чіп у людський мозок. Початкові результати показують багатообіцяюче виявлення нейронів. Про це заявив засновник компанії Ілон Маск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.Американський мільярдер розповів, що перша людина отримала імплантат від стартапу мозкових чіпів Neuralink. Зазначається, що, за першими даними, показники роботи приладу вигладають обнадійливими.Маск зазначив, що пристрій дозволяє керувати телефоном або комп’ютером, а через них майже будь-яким пристроєм, просто за допомогою думки."Першими користувачами будуть ті, хто втратив можливість користуватися своїми кінцівками. Уявіть собі, якби Стівен Гокінг міг спілкуватися швидше, ніж швидка друкарка чи аукціоніст. Це мета", – заявив Ілон Маск. Що відомо про Neuralink

Компанія Neuralink Corp розробляє мозковий імплантат, який має на меті допомогти паралізованим людям знову ходити та вилікувати інші неврологічні захворювання. Також за допомогою такого чіпа, за словами Маска, комп’ютери та смартфони можна буде використовувати без допомоги рук.

Спочатку пристрій випробовували на тваринах. Раніше ЗМІ повідомляли, що у США ведеться розслідування через те, що під час випробувань Neuralink загинуло щонайменше 1500 тварин.

Однак це не завадило компанії Ілона Маска 26 грудня отримати дозвіл від Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) на тестування мозкових імплантів на людях.

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