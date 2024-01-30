Сьогодні, 30 січня, по усій Україні очікується мінлива хмарність, втім, без опадів. На Прикарпатті й Волині прогріє до +7. Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр."Мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах західних, більшості північних та північно-східних областей місцями ожеледиця", – пише пресслужба.Зазначається, що вітер південно-західний, західний, 3-8 м/с.Температура:

на заході коливатиметься від -7 до -2 вночі й від +1 до +7 вдень;

на півночі коливатиметься від -4 до -9 вночі й від 0 до +3 вдень;

на півдні коливатиметься від -2 до -4 вночі й від +2 до +4 вдень;

на сході коливатиметься від -2 до -7 вночі й від 0 до +1 вдень.

Фото: погода на 30 січня (meteo.gov.ua)Погода в Києві та області"Мінлива хмарність, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.", – пише пресслужба.Температура в області вночі -8 – -3, а вдень від -1 до +4. У Києві тим часом від -6 до -4, а вдень близько від +1 до +3.Сніголавинна ситуаціяПомірна сніголавинна небезпека очікується 29-30 січня на високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської областей.

Фото: Сніголавинна ситуація 30 січня (facebook.com/lavyny.official)Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.