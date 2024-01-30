Глава Пентагону Ллойд Остін та Генсек НАТО Єнс Столтенберг обговорили допомогу Україні, зокрема критичність швидкого збільшення оборонного виробництва.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пентагон.Остін та Столтенберг під час зустрічі в Пентагоні підкреслили важливість збереження єдності Північноатлантичного альянсу у підтримці України. Вони відзначили критичність швидкого збільшення оборонного виробництва для подальшої допомоги Києву у поповненні запасів боєприпасів і обладнання.Генсек НАТО та глава Пентагону обговорили й зміцнення надійних можливостей стримування та оборони Альянсу і розглянули прогрес у виконанні рішень, прийнятих на Вільнюському саміті 2023 року. Вони також обмінялися думками щодо ситуації з безпекою на Близькому Сході, зокрема, висловивши обурення та скорботу через загибель і поранення американських військових у Йорданії. Відносини України з НАТОУкраїна отримала від НАТО рекомендації щодо вступу. Це сталося за підсумками Ради Україна-НАТО, засідання якої відбулося у Брюсселі 29 листопада.Єнс Столтенберг нещодавно заявив, що союзникам по НАТО та ЄС потрібно активізуватися перед другою річницею вторгнення РФ в Україну і надати більше допомоги Києву. 30 січня на спільній прес-конференції зі Столтенбергом очільник Держдепу США Ентоні Блінкен заявив, що Україна стане членом НАТО. "Двері залишаються відкритими", – додав він. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.