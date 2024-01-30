Кабінет міністрів не планує підвищувати комунальні тарифи для населення до кінця цієї зими. Зокрема, будуть збережені тарифи на світло.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду.Як зазначив Шмигаль, уряд продовжує підтримувати українські родини та зберігає "пільговий тариф на електроенергію для населення", який залишається на рівні 2,64 гривні за кВт*год. "Загалом цієї зими уряд не планує зміни жодних тарифів для населення", – додав прем’єр.