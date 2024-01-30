У тимчасово окупованому росіянами Донецьку підняли український прапор на будівлі міської адміністрації.Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на радника міського мера Маріуполя Петра Андрющенко.Що відомо про український прапор у ДонецькуТак, на одній з будівель окупованого міста на самісінькому даху майорить український прапор. Це справа рук партизанів."У тимчасово окупованому місті Донецьк місцеві партизани підняли український прапор", – написав Андрющенко та опублікував світлину.

У Донецьку замайорів український прапор (фото: Петро Андрющенко)Зазначимо, що вивішування прапорів – один із проявів громадянського супротиву окупаційній владі та сподівання, що в майбутньому місто повернеться до України.Нагадаємо, що Залужний звернувся до воїнів з сильною заявою, від якої мурашки по тілу.Читайте також, як ЗСУ потужно привітали українців з Днем Соборності.