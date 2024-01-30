У Міністерстві оборони Російської Федерації заявили про масовану атаку дронів сьогодні вночі, 30 січня.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ у Telegram.Окупанти стверджують, що цієї ночі російськими силами протиповітряної оборони нібито було відбито масовану атаку безпілотників. У російському оборонному відомстві заявили, що нібито було збито 21 дрон, зокрема 11 над Кримом, 5 - над Білгородською областю, 3 – над Брянською, по одному – над Калузькою та Тульською областями.Губернатор Калузької області Владислав Шапша повідомив, що уламок безпілотника впав на дах нежитлової споруди на околиці Калуги. Атаки БПЛА в Росії21 січня в районі нафтового терміналу Морського торговельного порту в селищі Усть-Луга Ленінградської області стався вибух. Жителі найближчих міст, розташованих неподалік порту, повідомляли про звуки безпілотників, що пролітають, почалася пожежа. З підприємства довелося евакуювати близько 150 осіб. Пізніше з’ясувалося, що цю спецоперацію провела СБУ.Також пізно ввечері 20 січня пролунали вибухи в російській Тулі. Росіяни заявили, що там нібито був збитий безпілотник. Проте у мережі опублікували відео, де видно "приліт". Згодом стало відомо, що це була планова робота Головного управління розвідки Міноборони України. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.