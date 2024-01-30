Через існуючі на ринку валютні обмеження український бізнес не має можливості активно розвиватися, а інвесторі взагалі не розглядають нашу країну як потенційний об’єкт для вкладень.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову галузевої ради Федерації металургів України Олену Колесникову."Скасування валютних обмежень для нас є критично важливим. Тому що наша галузь фактично вся експортна, а експорт – це робота з валютною виручкою. А ми не можемо з нею працювати, і відповідно - повноцінно забезпечувати розвиток економіки України. Крім того, наша галузь має кредити іноземних інституцій", – зауважила Колесникова. Вона наголосила: у разі збереження існуючих обмежень іноземні інвестори не розглядатимуть Україну як потенційного партнера, адже вони не зможуть ні завести, ні вивести звідси кошти, які вкладатимуть. "Жоден інвестор при такій політиці не буде навіть дивитися в нашу сторону. Для того, щоб інвестор зайшов в Україну, він повинен розуміти, як він буде заходити, і як він буде працювати. Важливо також пам’ятати, що найчастіше інвестиції - кредитні гроші великих міжнародних інституцій. А вони підпадають під ті самі заборони і обмеження, як і український бізнес. Чи на це піде хоч якийсь інвестор? Звичайно, що ні", - резюмувала Колесникова.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.