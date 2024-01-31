Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило розслідування щодо масштабних махінацій із зарплатами в одному із харківських ізоляторів тимчасового тримання. Мова йде про привласнення понад 2 млн гривень.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР."Начальник ізолятора домовився із шістьма підлеглими, що вони можуть отримувати заробітну платню не виходячи на роботу. За це вони мали віддавати керівнику половину зарплати", – розповіли у відомстві.Така схема діяла близько двох років."Поки фігуранти офіційно були в штаті працівників ізолятора, вони займалися своїми особистими справами, зокрема, один з них працював таксистом", – кажуть в ДБР. За даними відомства, гроші фігуранти переводили або на рахунки дружини начальника, або віддавали йому особисто готівкою."Загальна сума безпідставно виплаченої заробітної плати становить понад 2 млн гривень. Всі "працівники" наразі звільнені", – кажуть працівники бюро.Не перший випадокЯк повідомлялось, повідомлено про підозру начальнику штабу однієї з військових частин Миколаївської області, який незаконно виплатив підлеглим майже 1 млн гривень з держбюджету.Також СБУ затримала в Одеській області військового бухгалтера, який привласнив понад 10 млн грн із зарплатного фонду морпіхів. У нього знайшли автомобіль Audi Q7 та 2,5 млн грн на картках його знайомих.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.