Лютий в Україні розпочнеться зміною погоди. Температура повітря поки що суттєво не зміниться, однак у низці областей завтра очікуються дощі з переходом у мокрий сніг.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.За прогнозом синоптика, завтра із північного заходу Європи до України прийдуть атмосферні фронти далекого скандинавського циклону Margrit, які принесуть:

на захід – дощі;

на північ – дощ з переходом у мокрий сніг;

на центр – дощ з переходом у мокрий сніг у Вінницькій області.

У східних областях, більшості центральних та в південній частині істотні опади завтра малоймовірні. Вітер буде західних напрямків, поривчастий, на заході та півночі можливо сильний, до 15-18 м/с.Температура повітря поки що суттєво не змінюється. Найближчої ночі від 3 градусів морозу до +2 тепла, впродовж дня +1+7 градусів.Надалі в Україні переважатиме волога, проте нехолодна погода з невеликими коливаннями температури повітря, буде вітряно.Погода у КиєвіУ Києві 1 лютого значну частину доби опадів не передбачається, збільшиться хмарність, ввечері пройде невеликий мокрий сніг та дощ.Найближчої ночі у столиці близько нуля, вдень у четвер +3+5 градусів.Якою буде погода в Україні у лютомуСередня місячна температура в лютому 2024 року прогнозується від 4 градусів морозу до 2 градусів тепла. У південних, східних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях та в Криму на 1-1,5 градусів вище за норму, на решті території України – близько до норми.За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 29-67 мм, в Карпатах місцями 74-83 мм, що в межах норми. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.