Мобілізація в Україні продовжується. В столиці ще продовжують роздавати повістки у спортивних залах та кафе.Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на “Вечірній Київ”.Як відбувається мобілізація в столиціНачальник мобілізаційного відділення Дарницького районного у м. Києві територіального центру комплектування та соціальної підтримки Володимир Новосядлий розказав, як зараз проходить мобілізація в столиці."Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки отримує завдання від Київського міського ТЦК, в яких визначено кількісні та якісні показники щодо призову військовозобовʼязаних громадян", – розказа представник ТЦК"Далі проводимо оповіщення осіб та уточнюємо їхні дані. ВЛК встановлює придатність до військової служби", – додав він.За його словами, після цього визначають людей, які підлягають мобілізації за станом здоров’я та за віковими характеристиками. Їх розподіляють у команди, які доправляють до навчальних центрів.На питання журналіста, чи роздають зараз у столиці повістки у кафе та спортзалах, він відповів, що в цьому нічого протизаконного немає."Ну а чому ні?! Законодавством не визначено конкретно місця вручення повістки. Заходи з оповіщення населення здійснюються і за домашніми адресами, за місцем роботи (є відповідні обов’язки у керівників підприємств, установ та організацій стосовно виконання цих заходів), та й будь-де", – сказав Новосядлий. Читайте також, що українцям хочуть надсилати електронні повістки.До речі, в Україні хочуть дозволити добровільну мобілізацію засуджених, але не всіх.