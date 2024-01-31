Працівники ТЦК та СП у Львові та області будуть використовувати бодікамери. Відеофіксація допоможе краще розібратися у разі конфліктної ситуації.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівський обласний ТЦК та СП."Тепер військовослужбовці Збройних Сил України, перед якими стоїть завдання Генерального штабу, щодо мобілізації населення Львівської області під час щоденних патрулювань та здійснення заходів оповіщення громадян, будуть використовувати бодікамери", – йдеться в повідомленні.У Львівському обласному ТЦК та СП попередили, що під час патрулювань відео, що записані з бодікамер, будуть потрапляти до територіального центру комплектування на випадок, якщо виникне необхідність проаналізувати подію що трапилась і об’єктивно розбиратись у конфліктних ситуаціях.Скандали за участю працівників ТЦК у Львові та областіРаніше повідомлялося, що у Львові та області працівників ТЦК та СП зобов’язали перевіряти документи у всіх чоловіків віком від 18 до 60 років, тобто військовозобов’язаних. Такий наказ оприлюднив керівник апарату Львівської ОВД.Додамо, що у Львові виник скандал 10 листопада 2023 року, коли працівники ТЦК заштовхали чоловіка в авто, через що у "військкоматі" призначили перевірку.А 12 грудня 2023 року у мережі з’явилися відео, на якому чоловік у військовій формі погрожував священнику за нібито неявку до ТЦК. Інцидент стався у Стрийському районі Львівської області. На скандал відреагував голова Львівської ОВА Максим Козицький. Він закликав Львівський обласний військкомат провести перевірку та наголосив, що мобілізація не повинна проходити з приниженням честі та гідності людини. У ТЦК пізніше справді ініціювали відповідну перевірку.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.