Сьогодні, 31 січня, очікується, що повітря в Україні прогріється близько до +6. Водночас в низці регіонів попереджають про ожеледь й туман.Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.Згідно з даними гідрометцентру, на території України очікується невелика хмарність, втім, без опадів. Зокрема вночі й вранці у південних областях та в Криму місцями туман, а у більшості західних та північно-східних областей – ожеледь. Зазначається, що вітер південно-західний, 3-8 м/с.Температура:

на заході коливатиметься від -5 до -2 вночі й від +3 до +6 вдень;

на півночі коливатиметься від -2 до -5 вночі й від +2 до +5 вдень;

на півдні коливатиметься від -2 до -4 вночі й від +4 до +6 вдень;

на сході коливатиметься від -2 до -5 вночі й від +2 до +5 вдень.

Фото: погода на 31 січня (meteo.gov.ua)Погода в Києві та області"Невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.", – пише пресслужба. Очікується, що температура в Київській області вночі коливатиметься від -6 до -1, а вдень від +1 до +6. Тим часом у Києві вночі від -4 до -2, а вдень – від +3 до +5. Сніголавинна ситуаціяПомірна сніголавинна небезпека очікується 30-31 січня на високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської областей.

Фото: Сніголавинна ситуація 31 січня (facebook.com/lavyny.official)Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.