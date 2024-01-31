Латвійські депутати переконані у тому, що у Європарламенті може бути більше російських шпигунів, ніж нещодавній випадок з Тетяною Жданюк.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.Сьогодні Європарламент розслідує справу латвійського депутата Тетяну Жданюк, яку підозрюються в російському шпигунстві. Водночас її співвітчизники вважають, що є й інші, хто працює на користь країни-терориста. "Є й інші депутати Європарламенту, які свідомо служать інтересам Росії", – написали Сандра Калнієте, Робертс Зіле та Іварс Іябс з правоцентристської Європейської народної партії, правих Європейських консерваторів і реформістів та ліберальної партії "Відродження" у листі.Зокрема депутати вважаються, що група "Зелені/ЄФА", з якої виключили Жданюк, повинна нести певну відповідальність за довгострокову співпрацю, фінансову підтримку й інформаційний обмін з підозрюваною. "У вівторок група "Зелені/ЄФА" опублікувала заяву, в якій заявила, що "глибоко стурбована" цими звинуваченнями, і попросила заборонити Жданюк працювати в парламенті на час розслідування", – додає видання. Інцидент з Жданюк Цього понеділка, 29 січня Європарламент розпочав розслідування щодо латвійського депутата Жданюк після того, як незалежна російська газета журналістських розслідувань Insider повідомила, що вона роками працювала агентом російських спецслужб.Депутат, зі свого боку, заперечує ці звинувачення. Водночас вона була однією з 13 депутатів Європарламенту, які в березні 2022 року проголосували проти резолюції, яка засуджує повномасштабне вторгнення Росії в Україні. Після цього її виключили з групи "Зелені/ЄФА". Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.