Дніпро передав військовим нову велика партію дронів. Майже сотня безпілотників різних моделей та інтерактивну панель.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Дніпровської міськради"Я вже казав, що нині ми концентруємося на низці речей. Це дрони, зокрема FPV, і також допомога силам ППО. Ми приділяємо цьому чималу увагу, шукаємо якомога більше. Усе, що ми можемо знайти на ринку і за кордоном, – веземо і роздаємо нашим хлопцям. Хочу ще раз подякувати мешканцям Дніпра - всім платникам податків - за те, що вони долучаються до допомоги ЗСУ", – наголосив мер Дніпра Борис Філатов, анонсувавши доправлення наступної партії оснащення для оборонців уже найближчим часом. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.