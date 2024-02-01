Заступник голови Ліберальної партії Норвегії Абід Раджа висунув Генсека НАТО Єнса Столтенберга на Нобелівську премію миру.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на VG.За словами Раджі, генсек НАТО невпинно працює заради миру в Україні і є головною силою миру за межами України."За межами України немає нікого, хто працював би для цього більше, ніж він, завдяки винахідливості, логіці та емоціям – і ніколи не втомлювався. Він невпинно працює заради миру в Україні, і за межами України був і залишається головною силою світу. Я так пишаюся тим, що я норвежець, коли бачу Столтенберга на світовій арені", – сказав Раджа.Абід Раджа зауважив, що Столтенберг, – найбільш заслуговуючий кандидат на Нобелівську премію миру за 2023 рік, завдяки його невпинним зусиллям щодо встановлення миру та демократії в Європі та в усьому світі."Ніхто так не намагався добитися миру та демократії в Європі та в усьому світі за останній рік, як Єнс Столтенберг. Дертфор, цілком природно, що Льові пропонують, щоб він отримав нобелівську премію миру цього року", – каже Раджа, який є другим заступником голови Лівих."Столтенберг – ключова постать у забезпеченні миру в Європі. Минулого року він невпинно працював над пошуком рішень, здатних зупинити війну в Україні. Він також служив сполучною ланкою між різними сторонами, які беруть участь у цьому процесі", – заявив Раджа. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.