Лідерам Європейського союзу довелось погодити два компроміси, аби розблокувати виділення для України 50 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.На основі річного звіту Комісії про реалізацію Програми для України Європейська рада щороку проводитиме дебати щодо реалізації програми з метою надання рекомендацій. "У разі необхідності, через два роки Європейська рада запросить Комісію внести пропозицію для розгляду в контексті нового MFF (Multiannual Financial Framework, – ред.)", – відзначає видання. Зокрема було прийнято рішення відкликати висновки від грудня 2020 року щодо механізму обумовленості верховенства права. Як розповіла речниця голови Європейської hади Шарля Мішеля, прем’єр-міністр Віктор Орбан зрештою піддався тиску після низки зустрічей вчора, 31 січня, й сьогодні, 1 лютого з прем’єр-міністрами Італії, Франції та Німеччини. Під час перемовин вони погодились на вищезгадані компроміси й Мішель "швидко проконсультувався з іншими лідерами ЄС". Саміт ЄСОднією з головних тем сьогоднішнього саміту в Брюсселі була спроба досягти угоди щодо пакета фінансової допомоги Україні на суму 50 млрд євро на чотири роки. Варто нагадати, що пакет було заблоковано з боку Угорщини під час минулого засідання 1 грудня. Попри усе, лідери ЄС вже схвалили виділення для України 50 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.