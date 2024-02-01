Російські війська сьогодні вночі, 1 лютого, атакували територію України за допомогою дронів-камікадзе типу “Шахед”.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ та Telegram Повітряних сил ЗСУ."Вночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши чотири ударні БПЛА типу Shahed-136/131", – йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.Повідомляється, що силами та засобами протиповітряної оборони України знищено два ворожих ударних безпілотники.У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що сили ППО знищили ворожі "Шахеди" у Харківській області. Нічна атака на Україну 1 лютогоЗа даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська вночі випустили по Україні "Шахеди" з двох напрямків – північного та південного.Так, учора ввечері, 31 січня, було чути вибухи у Харкові. Місцева влада повідомила, що внаслідок ворожої атаки зафіксовано попадання в об’єкт цивільної інфраструктури в Основ’янському районі міста. На щастя обійшлося без постраждалих.Окрім того, росіяни вчора ввечері скинули авіабомби на лікарню у Куп’янському районі Харківської області. З лікарні за допомогою поліції ДСНС евакуювали 38 осіб, у тому числі 33 хворих, з яких двоє — лежачих, п’ять осіб — персонал. Внаслідок обстрілу постраждали четверо людей.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.