Президент Володимир Зеленський подякував лідерам ЄС за створення Фонду для України в розмірі 50 млн євро. Він підкреслив, що фінансова підтримка не менш важлива, ніж військова допомога та санкційний тиск на Росію.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави держави у Twitter."Вдячний голові Європейської ради Шарлю Мішелю та лідерам ЄС за створення Фонду для України в розмірі 50 мільярдів євро на 2024-2027 роки", – заявив він. За словами Зеленського, дуже важливо, що рішення ухвалили всі 27 лідерів, що "ще раз доводить сильну єдність ЄС". "Продовження фінансової підтримки України з боку ЄС зміцнить довгострокову економічну та фінансову стабільність, що не менш важливо, ніж військова допомога та санкційний тиск на Росію", – додав він.Саміт ЄСГоловним питанням саміту в Брюсселі 1 лютого стала спроба досягти угоди щодо чотирирічного пакета фінансової допомоги Україні в розмірі 50 млрд євро, який був заблокований Угорщиною на минулому європейському саміті в грудні.Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що готовий погодитися на створення Фонду для України, але за умови, що його переглядатимуть щороку і затверджуватимуть одноголосно.1 лютого лідери ЄС під час саміту схвалили виділення для України 50 млрд євро в рамках програми Ukraine Facility.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.