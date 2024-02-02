Іноді хочеться приготувати щось смачненьке, але не витрачати на це купу часу. Спробуйте зробити банановий “Сметанник” – цей неймовірно смачний торт без випічки точно стане вашим улюбленим.Як приготувати торт без випічки, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Shuba.Для приготування вам знадобляться такі інгредієнти:

600 грамів пряників

4 банани

800 грамів сметани 30% жирності

150 грамів кокосової стрижки

90 грамів шоколаду

150 грамів цукрової стружки.

Почнемо приготування. Обережно змішайте цукрову пудру зі сметаною, збивати не потрібно, просто перемішайте інгредієнти. Важливо додавати саме пудру, тому що зі звичайним цукром крем може "поплисти".Наріжте банани (маленькими кільцями) та пряники – їх можна просто розрізати уздовж, аби розділити на дві частини. Потім починайте збирати торт.Застеліть велику миску звичайною харчовою плівкою. Беріть багато плівки, аби потім ви могли закрити нею торт зверху. Спочатку викладіть шар густої сметани, потім викладіть банани, а після цього – пряники. Шари потрібно пересипати кокосовою стружкою. Повторюйте шари, поки не закінчаться інгредієнти.Накрийте торт плівкою та дайте йому настоятися приблизно 3 години при кімнатній температурі. Після цього не поспішайте діставати десерт з миски. Він має "відпочити" ще й у холодильнику, приблизно 2-3 години. Лише тоді "коржі" з пряників просочаться кремом, а сам торт буде тримати форму.Обережно вийміть "Сметанник" на тарілку. Торт потрібно перевернути. Зверху прикрашайте його натертим шоколадом. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, чи можна використовувати пергамент для випікання повторно.Окрім цього, нещодавно стало відомо, як приготувати “ліниві” біляші без мороки з тістом.