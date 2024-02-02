Погода в Україні завтра, 3 лютого, буде досить некомфортною: очікуються пориви вітру, сніг чи дощ, залежно від регіону. При цьому вдень будуть “плюси”.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook."Субота в Україні буде синоптично цікавою, але некомфортною – опади та сильний вітер. Вітер західних напрямків досягатиме штормових поривів до 15-22 м/с", – розповіла вона.Крім того, за даними синоптика, повсюди очікуються мокрий сніг та дощ, зокрема фаза опадів залежатиме від температури повітря.Тепло вдень, але на сході свіжішеВночі 3 лютого передбачається від +1…-4 градусів, але вдень потепліє до +4…+7 градусів, хіба що у східних областях буде свіжіше, 0…+3 градуси.Погода у КиєвіУ Києві найближчої ночі та завтра вранці – мокрий сніг, вдень – перехід фази опадів у дощ. Сильний вітер північно-західного напрямку, пориви до 15-20 м/с. Вночі близько 0, завтра вдень близько +5 градусів.Погода у лютому 2024 в УкраїніСередня місячна температура в лютому 2024 року прогнозується від 4° морозу до 2° тепла. У південних, східних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях та в Криму на 1-1,5° вище за норму, на решті території України – близько до норми.Підводячи підсумки погоди у січні 2024 у Києві, синоптики розповіли, що середньомісячна температура повітря у січні в Києві дорівнювала 2,6° морозу, що на 0,6° вище за кліматичну норму. Температурних рекордів за місяць зафіксовано не було.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.