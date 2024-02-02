Нещодавно численні ЗМІ писали про те, що Андрію Данилку довічно заборонили в’їжджати на територію ОАЕ. Начебто таке рішення влада Еміратів ухвалила після виступу артиста на корпоративі в Дубаї в 2022 році, під час якого він висловлював свою проукраїнську позицію, а причиною заборони назвали “розпалювання міжнаціональної ворожнечі”.Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з повідомленням на прес-службу артиста.Деталі заборони відвідувати ОАЕ Андрію ДанилкоДонедавна Данилко навіть не знав про свій "ба", але отримав підтвердження з власних джерел.Він повідомив, що виступав він не на корпоративі, а на концерті, куди могли прийти всі охочі. По-друге, офіційна причина довічної заборони на його перетин кордону ОАЕ не вказана в жодному документі. "Треба розуміти, що це не робиться за бажанням влади Еміратів - це робиться за вказівкою російської верхівки. Це абсолютно точно особиста помста. Чому їх так бісить Сердючка? Тому що вона їх висміює. Їх дратує, що ми збираємо повні зали та публічно з них сміємося. А тим часом пісні Сердючки й досі лунають на новорічних вечірках по всій Росії. І вони нічого не можуть з цим вдіяти, тому й лютують, вдаються до такої дрібної помсти", – розказав Андрій Данилко.

Андрій Данилко прокоментував заборону вїзду до ОАЕ (прес-служба)За словами артиста, він не засмучується та готується й надалі збирати повні зали по всьому світу, підтримувати Україну та висміювати російських пропагандистів.Нещодавно ми розповідали феномен популярності Вєрки Сердючки. Чому все в захваті від найвідомішої провідниці.Також нагадаємо, в які артист потрапив у неприємності у США.