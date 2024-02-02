Ліквідовано чергову схему переправлення порушників через кордон. Організатори оборудки допомагали чоловікам покинути країну під виглядом водіїв міжнародних пасажирських та вантажних перевезень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби. Що сталось "Організатори каналу сприяли чоловікам у виїзді за кордон під виглядом водіїв міжнародних пасажирських та вантажних перевезень. Звісно, до України вони вже не поверталися. За послугу фігуранти отримували до 1000 доларів з особи", – пише пресслужба. Під час обшуків було вилучено:

комп’ютерну та оргтехніку;

банківські картки;

печатки;

мобільні телефони;

копії документів закордонних паспортів.



Фото: ДПСУ викрила псевдоводіїв системи "Шлях" та ліквідувала чергову схему для ухилянтів (t.me/DPSUkr)Що загрожуєЧотирьом організаторам повідомлено про підозру. Їм загрожує до 9 років тюрми. "При цьому, 1 фігуранта цього ж дня виявили при спробі виїзду до Польщі. Досудове розслідування триває", – додає ДПСУ. Виїзд чоловіків призовного віку за кордонПісля повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків. Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж "допомогти" іншим втекти з країни за грошову винагороду.Тим часом було в Тернопільській області викрили схему, яка дала змогу 48 чоловікам незаконно виїхати за кордон та уникнути мобілізації.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.