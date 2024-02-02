Олександр Конотопський усупереч заявам заробляє у країні-агресорці.

Засновник компанії Ajax Systems Олександр Конотопський потрапив до рейтингу 30 найбагатших українців за версією видання NV, і посів 14 місце зі статками $409 млн доларів. За його словами, за час війни бізнес Ajax виріс на 40%, розширив географію та взагалі почувається більш ніж упевнено. Однак є нюанси, про які засновник не розповідає, як-от продовження роботи в Росії та схеми обходу санкцій.

Компанія Ajax, основний актив Конотопського, була заснована у 2011 році у Києві. Уже у 2012 році продукція компанії, охоронні системи та обладнання була представлена на ринку Росії, що в ті часи було цілком логічним. За період з 2011 по 2019 рік компанія зросла до близько 400 співробітників та $75 мільйонів доларів за ринкову вартість. Про це свідчить угода з Horizon Capital, яка за $10 мільйонів придбала 13.33% частки в Ajax Systems.

А вже 2023 року компанія за найбільш стриманими оцінками склала $245 мільйонів доларів, Форбс оцінив її в $500 мільйонів, а сам Конотопський називав цифру $1.253 мільярда. Також виріс і штат співробітників – майже до 3000 робітників.

Значному зростанню компанії сприяли зокрема деякі нестандартні рішення Конотопського:

– у 2020 році, під час COVID-19, від працівників потрібно було ходити в офіс, через що частина співробітників тоді звільнилася;

– компанія оформлена на Кіпрі та там сплачує податки, співробітники – ФОПи, що оптимізує податки до українського бюджету;

– Ajax продовжує роботу на ринках Росії та Білорусі, незважаючи на заяви компанії ;

– жовтень 2023 року, продукцію Ajax, що нібито призначалася для ринків середньої Азії, можна придбати в Росії.

Звинувачення у «надутості» компанії

У вересні 2020 року Конотопський виступав модератором на форумі Big Money, організатором якого був Євген Черняк – голова наглядової ради алкогольного холдингу Global Spirits. Під час виступу Балашова Конотопський перервав його, почав ображати і надіслав у відомому напрямку, використовуючи нецензурні слова. Відео із цим моментом набрало найбільшу кількість переглядів серед інших виступів на форумі, а скандал обговорювався у ЗМІ ще кілька тижнів.

У жовтні 2020 року Конотопський подав позов про захист честі та ділової репутації на Балашова за відео на YouTube, де останній назвав компанію Ajax Systems збитковою та надутою. Відповідно до постанови позов задовольнили та зобов’язали Балашова виплатити 3363 грн судового збору, а інформацію у відео визнати недостовірною. Саме відео вже недоступне на YouTube, проте цікаві тези у судовій справі:

– “На сцені був один підприємець – і не господарі бізнесу, а звичайні менеджери та фунти, яких посадили на цей бізнес великі корупційні клани та фінансують їх, і тому там жодної української компанії не було”;

-“ ми поїхали на нього – до його компанії, це виявився більярдний клуб, у якому вони розмістили це супер стереовиробництво з продажу китайських датчиків”;

-“ У нього компанія і десяти не стоїть. А найголовніше, що вона йде до збитків, і це є настільки очевидним”;

-“ там ні про які мільйони не йдеться, там йдеться про інвестиції в 10 млн на Кіпрі, жодного відношення це до (людина 11) не має, а (обличчя 11), так, питають нібито вивести на міжнародний ринок”;

-“ (людина 11) навіщось продає з Китаю обладнання для завезення в Україну на іншу компанію, щоб занизити інвойс. Щоб не платити на митницю всі мита та всі ПДВ. Добре влаштувався, добре намалював схеми”.

Імовірно, у суперечці йдеться про товари іноземного виробництва, що поставляються в Україну, від імені юрособи Ajax Systems Trading Dmcc, зареєстрованої в ОАЕ, яка у свою чергу передає їх українській юрособі ’Аджакс Системс Дистриб’юшн’. На сайті 52wmb.com можна знайти більше 1600 таких поставок, і все це справді може виглядати як схема з перепродажу китайської продукції.

У 2021 році Балашов залив нове відео на YT, де знову розкритикував Конотопський бізнес, зокрема назвав Ajax Systems «надутою», і показав виписки з відкритих реєстрів, де дохідність компанії не перевищує 8 мільйонів гривень на рік, що ніяк не сходиться зі зростанням у 40% і сотні мільйонів доларів прибули тільки для її засновника.

Дружба з Євгеном Черняком

“Скажи мені, хто твої друзі і я скажу, це ти” — вираз, знайомий з дитинства. Дружба Олександра Конотопського з Євгеном Черняком розпочалася у 2018 році, коли Конотопський витягував бізнес -уроки від останнього. Далі були спільні інтерв’ю, спільні випуски шоу Big Money, форуми Big Money і в 2021 Конотопськийофіційно увійшов до структури Big Money.

З початком повномасштабного вторгнення обидва бізнесмени офіційно заявили про вихід із Росії, а Конотопський навіть назвав себе бандерівцем і захищав патріотизм Черняка. На жаль, за останні два роки Конотопський не зміг повністю перейти на українську, навіть потрапивши на обкладинку ” Форбс” за патріотичні здобутки.

Нещодавно Євген Черняк отримав підозру від СБУ і був внесений до списку терористів та екстремістів через свій алкогольний бізнес у Росії, який він так і не припинив, незважаючи на гучні заяви. Його звинувачують у тому, що у 2022 році лише у вигляді сплати податків і зборів підприємства Черняка перерахували до бюджету Росії близько 6 млрд у гривневому еквіваленті та закуповували у Росії промислові обсяги спирту та іншу супутню продукцію.

Схеми роботи бізнесу Конотопського в Росії дещо досконаліші, утім, мабуть, Черняк як бізнес-гуру Конотопського міг поділитися з ним своїм досвідом.

Робота Ajax в Україні

2 березня 2022 року Ajax оприлюднили новину про те, що виходять із ринку Росії. А також розіслали клієнтам листа, де прямою мовою вказали про завершення підтримки та про свою позицію. Знімки екрану цього листа потрапили навіть на відомий російський ресурс Pikabu. Компанія приховала свої додатки з AppStore та Google Play маркерів для мешканців заблокованих країн – правда лише на 1 день. При цьому телеграм канали підтримки в Росії та Білорусі продовжили працювати та надавати допомогу клієнтам. Чимало подробиць цього оприлюднили на українському ресурсі для айтівців ebanoe.it.

Уже 9 березня 2022 року на популярному в Росії mobile-review.com вийшла стаття, в якій ішлося про те, що, незважаючи на заяви, дилери Ajax у Росії продовжують працювати, а на складах залишилося багато продукції. На продовження роботи вказує абсолютно робочий білоруський сайт компанії Ajaxbel.by, де вказана і продукція в наявності, і ціни. Також працює сайт bytechs.by – представник Ajax у Білорусі. У Росії досі працює сайт Ajaxstore.ru, на якому продукція компанії є в наявності, а також легко завантажити прайс-лист з усіма позиціями та цінами на 2024 рік.

Звичайно, Ajax могла б заявити, що продукція просто залишається на складах, а нових постачань із початку війни не було. Але найімовірніше в РФ продукція потрапляє через Казахстан, яку туди цілком офіційно постачає Ajax для ТОВ ” Торговий Дім Intant”. І ось чому. Згідно з транзакціями на сервісі 52wmb, постачання в Казахстан Ajax Systems почали тільки в 2022 році, після вторгнення Росії в Україну. До цього компанія жодного разу не здійснювала відвантаження своєї продукції цієї країни. Якщо розібрати схему докладно, то дубайська Ajax Systems Trading Dmcc завозить продукцію з України, а потім переправляє її до Казахстану, де й передає компаніям “Торговий Дім Intant” та ТОВ “Сафети Експерт”. Тільки з січня по жовтень 2023 року Ajax Systems Trading Dmcc виробила 1025 постачань, а з березня по грудень 2022 року – 159 постачань. Такі цифри сильно збігаються з кількістю відвантаженої до продукції в довоєнний час. Із Казахстану до Росії продукція Ajax може перевозитись вантажівками без відповідного декларування – саме так зазвичай працює так званий паралельний імпорт.

Продукція A jax у Москві, завезена через Казахстан. Фото з чату https://t.me/Ajaxru

Що важливо, в офіційному «неофіційному» телеграм-каналі https://t.me/Ajaxru користувачі підтверджують, що всі налаштування для Казахстану підходять і для Росії, і що це зроблено навмисно, щоб працювати на ринку Росії.

Ще кілька актуальних скріншотів каналом, в яких ідеться про наявність техніки Ajax в Москві.

“Плюсік у карму” українським співробітникам

Співробітники Ajaxstore.ru не приховують своїх російських споживачів джерел надходження техніки, прямо вказуючи, що завозять нові моделі через Казахстан. Окремо вказують на те, що нові пристрої оновлюються на території РФ автоматично.

Відповідь російського Ajaxstore.ru на питання про походження товару

Згідно з квитанцією оплати послуг, реалізацію продукції Ajax на території Росії здійснює «ІП Ершов Євген Валерійович». На сайті Ajaxstore.ru, що реалізує продукцію Ajax на території Росії, в угоді користувачів також наголошується НП — Чмутова Ганна Олександрівна.

Користувачі Ajax неодноразово писали в телеграм-каналі у тому, що продукція, куплена біля Казахстану, можна використовувати й оновлюватися біля Росії. Також вони зазначають, що пристрої працюють з російськими сім-картами і повідомляють про те, що блокування російської IP-адреси відсутнє.

До нас потрапили записи розмови клієнта з Росії на технічну підтримку Ajax. На аудіозаписах ( розмова 1, розмова 2) ви можете чути, як технічна підтримка пропонує перейти на казахстанську реєстрацію, щоб програма Ajax та техніка працювали без проблем. Імовірно, виробник міг би по-справжньому заблокувати таку високотехнологічну техніку та програми як Ajax на території Росії — було би бажання. Утім, схоже, що бажання потрапляти до рейтингів найбагатших українців у власника компанії сильніше.