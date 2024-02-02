Польські фермери анонсували новий страйк на кордоні з Україною. Аграрії заявили, що незадоволені рішення Єврокомісії щодо України.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайті профспілки фермерів “Солідарність”."Наше терпіння скінчилося. Позиція Брюсселя в останній день січня 2024 року неприйнятна для всієї нашої аграрної спільноти", – йдеться у заяву.Фермери заявляють, що пасивність польської влади та декларації про співпрацю з Європейською комісією, яка ухвалила рішення щодо імпорту товарів з України, "не залишають нам іншого вибору, окрім як оголосити загальний страйк".Польські мітингувальники анонсують страйки на всіх прикордонних пунктів між Польщею та Україною. Вони пригрозили блокадою доріг та автомагістралей по всій країні.Страйк фермерів повинен початися о 10:00 9 лютого і триватиме до 10 березня.Блокада українського кордонуНагадаємо, 6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. Польські протестувальники вимагали повернути систему пропусків для українських перевізників.6 січня польські аграрії припинили блокування пункту "Медика-Шегині", рух вантажівок було відновлено.17 січня 2024 року польський уряд підписав угоду з перевізниками, щоб розблокувати кордон з Україною. В рамках угоди сторони домовилися призупинити протести на під’їздах до трьох пунктів пропуску на кордоні до 1 березня.Додамо, що 31 січня Європейська комісія рекомендувала продовжити скасування імпортних мит для сільськогосподарських товарів з України на 2024 рік, але також запропонувала ввести "запобіжник" для аграріїв з країн ЄС.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.