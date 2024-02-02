Під час дронової атаки, росіяни пошкодили одну із підстанцій у Кривому Розі.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали Укренерго та голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака."На жаль, є пошкодження на одній з підстанцій НЕК "Укренерго". У місті Кривий Ріг знеструмлені побутові та промислові споживачі", – повідомили на каналі.Фахівці компанії та ДСНС оглядають обладнання."Аварійно-відновлювальні роботи почнуться одразу після закінчення огляду", – заявили у компанії.Оновлено 07:40: За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака в Telegram каналі, підстанція пошкождена внаслідок удару БпЛА."Це призвело до знеструмлення більш ніж 40 тис абонентів. Зокрема, двох шахт. Під землею залишилися понад 100 робітників. Частину з них вже підняли на поверхню", – написав Лисак.Оновлено 07:47: Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул в своєму Telegram-каналі сказав, що без світла залишилося майже 100 тисяч абонентів."На жаль, був удар по критичній інфраструктурі нашого міста. Внаслідок ворожої атаки без електрики залишилося близько 100 тисяч абонентів Саксаганського, Довгинцівського та Покровського районів міста, у тому числі – частина лікарень, садків та шкіл міста, лінія швидкісного трамвая, міського трамвая та тролейбус", – написав Вілкул.Атака дронів по Україні вночі 2 лютогоУ ніч на 2 лютого в деяких областях України влада оголошувала повітряну тривогу. За повідомленнями Повітряних сил ЗСУ, була загроза безпілотників.Вибухи чули жителі Кривого Рогу та Кропивницького. У Кіровоградській області голова ОВА Андрій Райкович заявив про роботу ППОТермінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.