У Кривому Розі енергетики відновили електропостачання всіх споживачів, які раніше залишились без світла внаслідок нічної атаки росіян 2 лютого.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України."У Кривому Розі енергетики заживили всіх знеструмлених після атаки БПЛА споживачів. Також зі світлом – шахта та котельня", – йдеться в повідомленні. У відомстві також зазначили, що енергетики продовжують відновлювальні роботи.Нічна атака РФ 2 лютогоЦієї ночі російські окупанти випустили по Україні 24 дрони-камікадзе. Сили ППО збили 11 "Шахедів". Ще щонайменше 7 дронів не досягли своїх цілей.Удар було спрямовано по об’єктах критичної інфраструктури на Дніпропетровщині. У Кривому Розі була пошкоджена підстанція "Укренерго". Без світла залишилися тисячі споживачів та було знеструмлено дві шахти.Також цієї ночі у Кіровоградській області був "приліт" по об’єкту інфраструктури, там спалахнула пожежа.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.