Міністерство закордонних справ Латвії вимагає оцінити іноземних громадян на погляди щодо російської агресії. Таким чином пропонується здійснити перевірку на стратегічно важливих компаніях країни.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію МЗС Латвії.У латвійському відомстві запропонували галузевим міністерствам і держустановам перевірити на підтримку агресії Росії проти України громадян третіх країн, включно з росіянами та білорусами, які обіймають високі посади у великих латвійських компаніях.У разі виявлення таких осіб та їх причетності до агресії, здійсненої режимом Путіна, МЗС пропонує застосувати до цих осіб обмежувальні заходи Європейського Союзу."З 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, латвійська влада постійно працює над тим, щоб виявити та запобігти діяльності в Латвії будь-яких осіб з Росії або інших третіх країн, пов’язаних з режимом Путіна та його агресією проти України", – заявив міністр закордонних справ Кріш’яніс Каріньш.За його словами, ця безперервна робота триває, і для її досягнення відомство звернулось до профільних міністерств з проханням оцінити, чи займають високі посади у важливих латвійських компаніях громадяни третіх країн, які підтримують режим Путіна та його агресію проти України. Ставлення Литви до РосіїНещодавно міністри закордонних справ Естонії та Литви засудили рішення Міжнародного олімпійського комітету про допуск росіян до Олімпійських ігор-2024.Також президент Литви Гітанас Науседа закликав міжнародну спільноту разом добиватися повернення незаконно вивезених росіянами українських дітей.До цього в уряді Литви провели нараду, присвячену можливостям недопущення російських та білоруських спортсменів до участі в Олімпіаді-2024.Також напередодні Сейм Латвії офіційно заборонив спортсменам збірних країни грати проти збірних Росії та Білорусі.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.