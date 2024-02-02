Українці у січні 2024 року придбали близько 4,4 тисячі нових легкових автомобілів, це на 47% більше, ніж у першому місяці минулого року.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Укравтопром”.Від показника довоєнного січня 2021 року попит на нові легковики відстає на 24%, майже аналогічний обсяг продажів у січні український ринок демонстрував у 2017 році.З найкращим результатом закінчила місяць японська марка Toyota – 764 проданих авто. Відносно січня 2023 року реалізація нових Toyota в Україні збільшилася на 31%.Другою за популярністю маркою стала Renault – 504 одиниці. На третьому місці в рейтингу закріпився Volkswagen з результатом 476 машин, на четвертому місці розташувалася Skoda (312 одиниць) і Nissan з результатом 188 авто.Також у ТОП-10 марок місяця увійшли Hyundai, Suzuki, Peugeot, Lexus і Mazda. Зазначається, що найбільш продаваним автомобілем січня 2024 року став кросовер Renault Duster, який знайшов 479 покупців.Український ринок автомобілів у 2023 роціЗа минулий рік українці придбали майже 61 тисячу нових автомобілів. Тільки за останній місяць 2023 року було зареєстровано 5,9 тисячі нових машин. Загалом за весь 2023 рік у країні було зареєстровано майже 61 тисячу нових легкових автомобілів, що на 60,6% більше, ніж попереднього року.Серед найпопулярніших марок серед українців варто відзначити Toyota, Renault, Volkswagen, Skoda, BMW, Hyundai та Mercedes-Benz. Найпопулярнішим автомобілем на українському ринку минулого року став компактний кросовер Renault Duster – 5445 авто цієї моделі у 2023 році поповнили вітчизняний автопарк.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.