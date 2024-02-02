Бійці ГУР цієї ночі знищили ракетний катер “Івановець” Чорноморського флоту РФ.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР."У ніч з 31 січня на 1 лютого 2024 року воїни спецпідрозділу “Group 13” Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили ракетний катер "івановець" Чорноморського флоту РФ", – йдеться в повідомленні. Судно ворога перебувало на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму. "Внаслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель зазнав пошкоджень, не сумісних із подальшим рухом - "Івановець" дав крен на корму і затонув", – додають в ГУР.Як додають розвідники, вартість втраченого РФ корабля становить орієнтовно 60-70 мільйонів доларів. "Пошуково-рятувальна операція російських окупантів на Донузлаві, згідно з попередньою інформацією, успіху не мала", – констатують в ГУР.Що відомо про "Івановець"?"Івановець" - великий ракетний катер проекту 12411 "Молнія”, призначений для знищення бойових надводних кораблів супротивника, десантних та транспортних засобів та суден у морі, пунктах базування, морських угруповань та їх прикриття, а також для прикриття своїх кораблів та суден від надводних та суден повітряних загроз. Озброєння – 2×2 ПУ ПКР "Москіт", 1×1 76-мм АУ АК-176, 2×6 30-мм АУ АК-630, 1 ПУ ЗРК "Ігла".Нагадаємо, на ранок четверга, 1 лютого, з початку російського вторгнення ЗСУ знищили 23 кораблі та катери окупантів. Крім того, українським силам вдалося знищити і один підводний човен.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.