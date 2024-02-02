Російські війська сьогодні вночі, 2 лютого, атакували територію України дронами-камікадзе типу “Шахед” із кількох напрямків. У кількох областях працювали сили ППО.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ."Вночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши 25 дронів типу "Shahed-136/131", – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.Повідомляється, що в ході бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони України 11 ворожих дронів було знищено.Зокрема, сили ППО збили у небі Дніпропетровської області знищили три ворожі "Шахеди".Нічна атака 2 лютогоРосійські війська атакували територію України "Шахедами". За даними Повітряних сил ЗСУ, безпілотники летіли з південного та північного напрямків. У Кривому Розі Дніпропетровської області та Кропивницького було чути вибухи, у Кіровоградській області працювали сили ППО.Пізніше стало відомо, що росіяни пошкодили підстанцію у Кривому Розі."На жаль, є пошкодження на одній із підстанцій НЕК "Укренерго". У місті Кривий Ріг знеструмлено побутові та промислові споживачі", – йдеться у повідомленні "Укренерго".Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.