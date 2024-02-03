Якщо ви втомилися від звичайних страв та хочете чогось смачненького, але бюджетного – спробуйте котлети з капусти. Вони дуже легко готуються та подобаються навіть тим, хто не любить овочі. Ніхто не помітить, що в котлетах немає м’яса.Як приготувати котлети з капусти, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Shuba.Для приготування котлет з капусти вам знадобляться такі продукти:

500 грамів звичайної капусти

2 курячих яйця

3 столові ложки борошна

1 цибуля

копчена паприка, сіль, чорний мелений перець – на смак.

Окрім цього, ви можете приготувати оригінальний соус, який вдало доповнить котлети та зробить їх ще смачнішими. Для цього вам потрібні такі інгредієнти:

1 свіжий огірок

2 столові ложки майонезу

пучок кропу

1 зубчик часнику

сіль – на смак.

Почнемо приготування. Нашинкуйте капусту, перекладіть її у каструлю та залийте усе водою. Проваріть її протягом 5 хвилин. Процідіть капусту та добре вичавіть рідину, аби вона не "плавала" у воді.Потім подрібніть та обсмажте до золотавості цибулю. Додайте її до капусти. Далі вбийте яйця, додайте сіль, борошно, паприку та перець, й добре усе перемішайте.Смажити такі котлетки дуже просто. Викладайте "тісто" на розігріту пательню з олією. Формувати котлети допоможе звичайна ложка. Смажте їх до готовності з двох боків, потім можете викласти котлети на паперову серветку, аби вона забрала зайвий жир. За бажанням страву можна протушкувати.Приготуйте соус. Натріть огірок, наріжте кріп та часник, усе змішайте з майонезом та перемішайте. Можна додати сіль та подавайте соус разом з котлетами на стіл.Раніше ми вже розповідали, як смачно засолити сало.Окрім цього, нещодавно стало відомо, як приготувати банановий “Сметанник” без випічки.