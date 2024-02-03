Українська співачка Джамала поділилася радісною новиною. Зірка чекає на третю дитину.Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Джамала розповіла на своїй сторінці в Instagram.Перше фото з животикомДжамала приховувала вагітність декілька місяців. Лише сьогодні, 3 лютого, співачка вирішила зізнатися, що чекає на дитинку.Вона зробила допис та виклала фото. На ньому співачка позує у сукні та ніжно тримається за животик. При цьому її обличчя закриває волосся. "При надії. Це настільки глибоко… І зараз зовсім по-іншому це сприймаю. Маю у собі Надію, Віру та величезну Любов!" – написала вона.

Джамала вагітна втретє (фото: instagram.com/jamalajaaa)Окрім цього, у Stories співачка показала архівні фото. Як виявилося, Джамала з’явилася з животиком на Нацвідборі у 2018 році, тоді вона чекала на першого сина. У 2020 вона була вагітна вдруге і чекала на молодшого сина, й також виступала на сцені. Нині ж вона знов вагітна та знов з’явиться на Нацвідборі.

Вагітна Джамала на архівних кадрах (скріншотах)Реакція мережіУсього за декілька хвилин допис почав активно збирати лайки. У коментарях радісні друзі та фани Джамали пишуть:

"Як це красиво! Легкої вагітності"

"Гарні новини!"

"Оце новини, вітаю!"

"Вітаю вас! Це неймовірно! Здоров’я та сил!"

"Нехай вищі сили вас оберігають".

Нагадаємо, раніше вже стало відомо, що відома художниця раптово підтримала скандальну Соню Морозюк.Окрім цього, нещодавно ми розповідали, що блогерка Шаманська зізналася, чому не повертається в Україну разом з сином.