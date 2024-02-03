Українська співачка Джамала поділилася радісною новиною. Зірка чекає на третю дитину.Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Джамала розповіла на своїй сторінці в Instagram.Перше фото з животикомДжамала приховувала вагітність декілька місяців. Лише сьогодні, 3 лютого, співачка вирішила зізнатися, що чекає на дитинку.Вона зробила допис та виклала фото. На ньому співачка позує у сукні та ніжно тримається за животик. При цьому її обличчя закриває волосся. "При надії. Це настільки глибоко… І зараз зовсім по-іншому це сприймаю. Маю у собі Надію, Віру та величезну Любов!" – написала вона.
Джамала вагітна втретє (фото: instagram.com/jamalajaaa)Окрім цього, у Stories співачка показала архівні фото. Як виявилося, Джамала з’явилася з животиком на Нацвідборі у 2018 році, тоді вона чекала на першого сина. У 2020 вона була вагітна вдруге і чекала на молодшого сина, й також виступала на сцені. Нині ж вона знов вагітна та знов з’явиться на Нацвідборі.
Вагітна Джамала на архівних кадрах (скріншотах)Реакція мережіУсього за декілька хвилин допис почав активно збирати лайки. У коментарях радісні друзі та фани Джамали пишуть:
- "Як це красиво! Легкої вагітності"
- "Гарні новини!"
- "Оце новини, вітаю!"
- "Вітаю вас! Це неймовірно! Здоров’я та сил!"
- "Нехай вищі сили вас оберігають".
Нагадаємо, раніше вже стало відомо, що відома художниця раптово підтримала скандальну Соню Морозюк.Окрім цього, нещодавно ми розповідали, що блогерка Шаманська зізналася, чому не повертається в Україну разом з сином.