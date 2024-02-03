Донецький “Шахтар” за два тижні до перших матчів 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА 2023/24 оприлюднив перелік футболістів для участі в турнірі.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.Керманич "гірників" Маріно Пушіч заявив 30 виконавців. До переліку гравців потрапили й два зимові новобранці команди – півзахисник Марлон Гомес і вінгер Кевін.До заявки повернувся форвард Лассіна Траоре. Він пропустив осінню частину сезону через важку травму та відновив тренування взимку. Шанс проявити себе в першій команді матиме лідер юнацької команди "Шахтаря" Віктор Цуканов.Заявка "Шахтаря" на плей-офф Ліги Європи 2023/24:Воротарі: Рудько, Різник, Барченко, ТвардовськийЗахисники: Лемкін, Бондар, Гочолейшвілі, Азарові, Матвієнко, Педрінью, Міроші, Конопля, Козік, РакицькийПівзахисники: Степаненко, Егіналдо, Криськів, Швед, Судаков, Зубков, Бондаренко, Очеретько, Назарина, Гомес, Кевін, Невертон, ЦукановНападники: Траоре, Сікан, Келсі Суперником "Шахтаря" у 1/16 фіеалу Ліги Європи стане марсельський "Олімпік". Перший матч зіграють 15 лютого на "Фолькспаркштадіон" у німецькому Гамбурзі. Матч-відповідь – 22 лютого на "Велодромі" в Марселі.До слова, раніше склали профайл бразильця Кевіна після трансферу в “Шахтар”.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.