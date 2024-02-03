Мережею шириться інформація, що зловмисники розповсюджують фейкові СМС про надходження посилок від імені відомого поштового сервісу.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України.За даними Сол оборони, повідомлення містять фішингові посилання на підконтрольні шахраям ресурси. "Закликаємо дотримуватися наступних порад, щоб не втратити свої гроші", – заявили в Силах оборони Півдня.Зокрема, для убезпечення себе та своїх коштів варто дотримуватись основних правил:

не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями;

отримуйте дані про надходження посилки на лише офіційному сайті поштового сервісу або у застосунку;

перевіряйте правильність URL-адреси сайту перед введенням конфіденційних даних – навіть найменша невідповідність може означати, що користувач потрапив на фішинговий сайт;

заведіть окрему інтернет-картку для онлайн-шопінгу, на яку переказуйте лише ту суму, що необхідна для оплати;

сплачуйте гроші після отримання товару аби мінімізувати ризики втрати коштів;

не повідомляйте стороннім особам коди-підтвердження, які приходять у SMS-повідомленнях або безпосередньо у застосунки;

Однак, якщо ви вже натрапили на шахраїв, та повідомили платіжну інформацію – негайно зверніться до банку та заблокуйте карту.Нагадаємо, шахраї в інтернеті все частіше використовують у своїх схемах фішингові сайти. Кіберполіцейські пояснили, як не стати жертвою аферистів.Нагадаємо, раніше у кіберполіції назвали п’ять найпоширеніших шахрайств в інтернеті, а також пояснили, як убезпечити себе.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.