Млинці – ідеальний варіант для сніданку, а також можуть стати вдалим доповненням до будь-якого меню. Окрім цього, ця страва досить бюджетна, особливо якщо ви готуватимете млинці без яєць та молока.РБК-Україна (проект Styler) розповідає про найпростіший пісний рецепт млинців.Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт Shuba, YouTube-канал фуд-блогерки Оксани Голіян.Для приготування вам знадобляться такі інгредієнти:

500 мілілітрів мінеральної газованої води

50 грамів олії (3-4 столові ложки)

половина чайної ложки солі

2 чайні ложки цукру

250-280 грамів борошна.

Почнемо приготування. Ажурні млинці дуже швидко смажаться, а тісто для них робиться буквально за декілька хвилин, після чого йому буде потрібно трохи часу, аби воно настоялося. Спочатку змішайте воду з сіллю та цукром. Потім починайте поступово всипати борошно, ретельно усе перемішуйте.Далі додайте олію та ще раз збийте тісто, аби воно було однорідним. Після цього залиште суміш на 10-15 хвилин.Смажити млинці потрібно на гарно розігрітій пательні з олією, з обох боків. Наливайте тісто тонким шаром, аби млинці були ажурними та ніжними.Перевертайте млинець на інший бік, коли помітите, що краєчки почали рум’янитися. Кожна господиня робить це по-різному: хтось перевертає виделкою, хтось – лопаткою. Обирайте найбільш зручний спосіб саме для вас.Подавати готові млинці можна як самостійну страву, так і разом з будь-якою начинкою. Чудово підійде джем або щось солоденьке.Раніше ми вже розповідали, як приготувати бюджетні та смачні котлети з капусти.Окрім цього, нещодавно стало відомо, як приготувати банановий “Сметанник” без випічки.