Український співак Макс Барських поділився шокуючими подробицями свого дитинства. Так, артист зізнався, що батьки застосовували для його покарання фізичну силу, однак він розуміє, чому вони так робили.Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавця для YouTube-каналу “Говорить Суханов”. Макс Барських про насилля у сім’їЗа словами знаменитості, у нього була досить складна ситуація з рідними, але у нього є відповідь, чому так відбувалося."Було насилля, ще багато чого, але я розумію і свою маму, і свого тата, чому все відбувалось саме так. Перш за все, це передані з покоління в покоління навички, і вони самі не знали, що з цим робити, як бути", – поділився співак.

Макс Барських (фото: instagram.com/max_barskih)"На жаль, не було інтернету, мало книжок про те, як виховувати дітей, тому, звісно, все це було не без рукоприкладства", – продовжив він.Зірка каже, що вже давно відпустив всі образи."Розумію, чому це відбувалось - моїм батькам самим було складно", – сказав співак.Виконавець вважає, що всі обставини, які сталися, зробили його тією людиною, якою він є сьогодні, і артист вдячний за цей досвід.

Макс Барських (фото: instagram.com/max_barskih)Зазначимо, що батько Макса покинув сім’ю, і вони не спілкувалися протягом 11 років.Їхня зустріч відбулася під час зйомок кліпу до пісні "Февраль", в якій зачіпаються теми складних стосунків між батьком і сином. Раніше Макс Барських розповів про свій найбільший страх.Також він згадав, як йому погрожували російські політики і ФСБ.