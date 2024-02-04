Російська армія обстріляла Торецьку Донецької області 4 лютого. Одна людина загинула, двоє поранено.Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.Так, близько першої години дня росіяни обстріляли Торецьк з артилерії - поцілили у житлову забудову."Щонайменше 1 людина загинула і 2 поранено внаслідок сьогоднішнього обстрілу Торецька", – констатував він.За даними голови ОВА, поранені доставлені до найближчої лікарні для надання медичної допомоги.Обстріли Торецька Донецької областіРосійські війська постійно обстрілюють Торецьк. Так, 28 листопада 2023 року російські війська вдарили з авіації по шахті в Торецьку. Внаслідок ворожої атаки постраждали чотири жінки - робітниці, які перебували в одній із майстерень. Пізніше кількість поранених зросла до п’яти.Буквально за два дні, 30 листопада, російські війська поранили трьох жителів Торецька, які чекали на "гуманітарку". Місто окупанти обстріляли з міномету.А 21 грудня 2023 року армія РФ скинула дві авіабомби на Торецьк. Загинуло троє людей, ще шестеро дістали поранення.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.