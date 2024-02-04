Сили оборони України протягом минулої доби ліквідували ще 810 російських загарбників, таким чином загальна кількість втрат ворожих військ в особовому складі з початку широкомасштабного вторгення склала вже близько 388 750 осіб. Також бійці ЗСУ знищили 31 артсистему та 13 ББМ інтервентів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генерального штабу Збройних Сил України.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.02.24 орієнтовно склали:

особового складу – близько 388750 (+810) осіб ліквідовано;

танків – 6343 (+2) од.;

бойових броньованих машин – 11818 (+13) од.;

артилерійських систем – 9331 (+31) од.;

РСЗВ – 979 од.;

засоби ППО – 663 од.;

літаків – 332 од.;

гелікоптерів – 324 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7173 (+12) од.;

крилаті ракети – 1848 (+1) од.;

кораблі/катери – 24 од.;

підводні човни – 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 12393 (+41) од.;

спеціальна техніка – 1479 (+6) од.

Ситуація на фронті 4 лютогоРаніше повідомлялося, що за даними Генштабу ЗСУ у ранковому зведенні, протягом минулої доби на фронтах відбулося 66 бойових зіткнень. Ворог активно штурмує населені пункти на північ та південь від Авдіївки та на Мар’їнському напрямку в Донецькій області.Авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу ворога. Силами та засобами ППО було знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59, 10 "Шахедів" та 3 розвідувальних дронів росіян. Підрозділами ракетних військ ЗСУ завдано ударів по 1 району зосередження особового складу та 1 артилерійському засобу противника. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.