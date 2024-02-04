Погода в Україні сьогодні, 4 лютого, буде вітряною. Місцями також очікуються опади у вигляді дощу.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніЗа прогнозами синоптиків, сьогодні вдень на півночі, заході, у центральних та частині східних областей можливі дощі, на сході прогнозується місцями налипання мокрого снігу.Вітер західний та північно-західний, 7-12 м/с. У більшості областей пориви 15-20 м/с.Температура повітря в Україні буде:

на півночі: вдень +1 +6, вночі від +1 до +4 градусів;

на сході: вдень +3 +9, а вночі від 0 до +3 градусів;

на заході: вдень +5 +8 градусів, вночі +2 +6 градусів;

на півдні: вдень +8 +10, а вночі +3 +6 градусів;

у центрі: вдень +5 +7, а вночі від +1 до +5 градусів.

Погода у КиєвіУ столиці сьогодні хмарно з проясненнями, прогнозуються опади у вигляді дощу. Синоптики попереджають про пориви вітру до 15-20 м/с.Стовпчики термометрів вдень у Києві покажуть близько +5 градусів, а вночі +2 +4 градуси. Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Україні в лютому.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.