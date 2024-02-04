У Росії 4 лютого поскаржилися на “атаку” дронів у Курській області. Місцева влада вже навіть встигла з’ясувати, що БПЛА прилетів нібито “з боку України” та пошкодив об’єкти зв’язку.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Курської області РФ Романа Старовойта.Так, за словами губернатора, нібито у селищі Теткіне Глушківського району внаслідок атаки БПЛА, нібито "з боку України" ушкодження отримали інфраструктурні об’єкти зв’язку."Щойно це буде безпечно, аварійні бригади розпочнуть їх відновлення", – додав Старовойт.Ситуація на кордоні України з Курською областю РФКурська область РФ межує на північному заході з Брянською, на півночі – з Орловською, на північному сході – з Липецькою, на сході – з Воронезькою, на півдні – з Бєлгородською областями; з південно-західного та західного боку до неї примикає Сумська область України.Судячи з карти, безпосередньо по околиці селища Тьоткіне (частково річкою Сейм) проходить державний кордон Росії з Україною. Найближчий населений пункт України – село Рижівка (Сумська область). Додамо, що ситуація на Сумщині з початку року різко загострилася. Окупанти не лише обстрілюють прикордонні населені пункти, а й намагаються прорвати кордон України на цій ділянці. Буквально 3 лютого російська ДРГ зробила чергову спробу прорвати кордон України на Сумщині. Ворог кілька разів змінював тактику, після півторагодинного бою окупантів вдалося відкинути далеко від кордону.При цьому 3 лютого в Сумській області заборонили рух автомобілів ділянками доріг у прикордонні, в 5-кілометровій смузі від кордону з РФ, а іншими дорогами ввели рекомендований режим руху по годинниках. Наприклад, заборонено рух у районі селищ Іскрисківщина, Будки, Рижівка.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.