Проблема адекватной защищенности границы с Мексикой живо обсуждается американскими политиками уже более 20 лет. Каждый месяц десятки тысячи мексиканцев нелегально прорываются в Штаты. За год таких ловят сотнями тысяч и выдворяют назад. И так по кругу. Согласно статистике, на территории США сегодня находится более 11 миллионов мигрантов, больше половины из которых – мексиканцы.

Отдельные эксперты уверены, что небывалый ажиотаж вокруг вопроса надежности американо-мексиканской границы именно сейчас (!) является поводом для того, чтобы заблокировать (или же существенно оттянуть во времени) помощь, в частности, Украине республиканцами-трампистами. Для них это – одна из попыток дискредитировать демократов и администрацию Байдена, сделав в итоге так, чтобы нынешний президент-кандидат подошел с максимально слабым рейтингом к ноябрьским выборам в USA.

Да, это все происходит в контексте выборов. США, несомненно, должны следить за ситуацией вокруг Израиля, Украины, россии и так далее. Но, по большей мере вопрос границы сегодня – это вопрос о том, что Америка должна больше внимания уделять собственным, а чужим проблемам, которые мы сделали нашими. Такова позиция республиканцев.

Их позиция – ответственность за действия и работа по закону. Если закон говорит, что можно жить в США по таким-то и таким-то правилам, то те, кто нарушают эти правила, как бы проезжают по тех, кто добросовестно платят у нас налоги, все делают правильно и законно. Но! Подход запретов – откровенно примитивный. Запретить, конечно же, можно многое. Однако, закрыть громадный переход через мексиканскую границу – это как запретить, к примеру, проституцию. Она что, после какой-то дополнительной стены исчезнет?

Все, что уже есть и что стало естественным – не поменяется. Пока есть США и Мексика, ситуация не изменится. Понятно, что в любом деле должен быть какой-то баланс. Ибо когда говорят, что все нужно радикально менять, то это адресуют в основном людям, озлобленным на нынешнее состояние дел. Для того адресуют, чтобы победить их эмоционально. Точно так же, как говорят у нас, что нужно запретить аборты. Для католиков-консерваторов тема абортов – один из важнейших вопросов. Но, другие люди понимают, что как бы хорошо (или, возможно, даже в чем-то правильно) что-то не звучало на словах, как только правительство получает право или задание следить за телом человека, заходя за своеобразную личностную грань, обязательно будут проблемы.

Тема абортов должна идти в ключе образования – и церковного, и культурного. Это точно не то, чем должна заниматься полиция либо какие-то репрессивные органы. То же самое и с миграцией. Это не решается запретами. Не решится и скандалами – это уж точно. Тут должны быть адекватные взвешенные шаги. А то, что сейчас у нас происходит на этой теме сегодня – разыграно. Подобными вопросами всегда играют на эмоциях людей. Мне за последние дни много кто из моих знакомых – из Турции, Украины, стран ЕС – говорил, мол, «а что, в США война по причине мигрантов? Война Техаса с федеральными властями страны?». Нет у нас никакой войны! Есть напряжение и оно разыграно в контексте выборов. Это все создано, раздуто и раскручено прессой чисто для кампании. Губернатор штата Техас Эбботт – республиканец. Там последние 29 лет власть была за республиканцами. Поэтому их цель сегодня – поднять республиканцам рейтинг, как бы отделить их от демократов, показав, что Байден плохой, не делает тех или иных актуальных для американцев вещей и так далее. Это как вражда между кланами. Как два картеля, которые могут создать что-то, сделать что-то такое, что им обоим будет в плюс, или же превратить ситуацию в войну. Это как у нас федералы и «штатские». Они имеют похожие миссии и должны как бы кооперировать, но реально недолюбливают друг друга.

Часто вопросы, требующие консолидации, превращаются в противостояние. И те, и те как бы хотят, чтобы американцам было лучше, но уже изначально друг друга ненавидят, и тогда сразу полная полярность возникает в подходах и действиях.

Я считаю, что если помощь Украине убрать из пакетного варианта, то такую помощь Киеву будет получить значительно сложнее. В связке с темой границы и Израилем такая помощь вполне реальна. Без пакета же акцент будет сделан все же на границу и Израиль.

Помимо границы с Мексикой есть еще вопросы, которые у нас актуализируются перед выборами. Они связаны в первую очередь с экономикой и налогами. Социальные вопросы – с абортами. Это старая тема, которая никогда не умирает, но сейчас нового ничего нет. Самый же больной и острый вопрос на сегодня – миграция.

Не могу сказать, что мексиканцы у нас только чем-то криминальным занимаются. Не могу говорить обо всех, но многие из Мексики, которых я знаю и вижу, в частности, у нас в Калифорнии – громадные молодцы. Они много работают, не так уж много среди них преступности, как об этом иногда говорят в СМИ. Это – семьи, которые трудятся очень усердно и на очень тяжелых производствах. Многие в США уже довольно долго живут и уже даже на испанском мало говорят. Даже если и случается какой-то криминал, то он больше «глупый» – кто-то напился, с кем-то подрался, кого-то оскорбил и так далее. Это – не спланированный криминал, а криминал из-за глупости и бедности.

У нас много чего делается странного. Кого-то из талантов мы выгоняем, кого-то из перспективных не ценим, а некоторые «друзья» десятки лет льют грязь на США, а потом сюда каким-то «чудом» попадают и очень быстро пользуются всеми соответствующими правами демократического мира…

Юрий Ванетик, адвокат, политический стратег, член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США)