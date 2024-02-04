Захід повинен посилити підтримку України. Йдеться про допомогу не лише у військові плані, але й у дипломатичному.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в Бразилії, колишнього заступника міністра закордонних справ Андрія Мельника в інтерв’ю німецькому виданню N-TV.На його думку, Захід повинен зрозуміти, що йдеться не лише про право України на існування. Мельник зазначив, що російський диктатор Володимир Путін хоче зруйнувати західну модель демократії, свободи та прав людини. "Це його більша мета. Це означає, особливо для німців, що потрібно зробити набагато більше, щоб зупинити Росію. І не лише у військовому, але й дипломатичному плані. Ми вдячні Берліну за вагомий внесок і раді зростанню лідерської ролі Німеччини. Але щоб справді зупинити Путіна і поставити його на місце, потрібно було б зробити набагато більше", – сказав він.Мельник додав, що хотів би бачити сильнішу дипломатичну ініціативу з боку Заходу за участі інших гравців, в тому числі з Глобального Півдня, особливо Китаю і, можливо, Бразилії.Посол наголосив, що не може спрогнозувати, чим закінчиться війні в Україні."Ніхто в Україні не хоче вести цю війну до останнього солдата. Для нас це питання збереження нашої державності", – заявив дипломат.Він додав, що закінчення війни залежить від кількох факторів, головний з яких – рішучість українців, але також потрібна стійкість партнерів на Заході.Позиція Німеччини щодо УкраїниНімеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Берлін надав декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.Крім того, у Німеччині заявили, що у 2024 році подвоять військову допомогу Україні до 8 млрд євро.Також канцлер Німеччини Олаф Шольц допоміг Україні у питанні європейської інтеграції.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.