Трапляються випадки, коли спадкоємець пропускає строк для прийняття спадщини. У такому випадку потрібно негайно поновити строк та знати, які необхідні для цього документи.РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, куди необхідно звернутись для продовження строку на отримання спадщини.При написанні матеріалу використовувались такі джерела: YouTube-канал адвоката Романа Сімутіна та сайт Міністерства юстиції.Який строк прийняття спадщиниКоли в сім’ю приходить горе і раптово помирає близька людина, мало хто одразу замислюється про належне оформлення спадщини.Тому визначено строк в 6 місяців протягом якого треба звернутися до нотаріуса із відповідною заявою. Але життя непередбачуване і трапляється так, що спадкоємці з різних причин пропускають цей строк.Що робитиАдвокат зазначив, якщо спадкоємець проґавив шестимісячний термін, то він вважається таким, що не прийняв спадщину.Як наслідок – майно переходить до територіальної громади.У такому випадку потрібно звернутись до суду про надання додатково строку для прийняття спадщини. Однак, вам треба довести причини і вони мають бути поважними. Тобто вони мають бути пов’язані з об’єктивними непереборними та істотними труднощами для спадкоємця."Якщо ви заявите що просто не знали про смерть спадкодавця – ви програєте суд" – каже Роман Сімутін. Зокрема, за умови спільного проживання зі спадкодавцем, хоча ви й пропустили строк, проте спадщина вважається прийнятою автоматично.Факт проживання треба буде підтверджувати – доказами можуть бути довідки із сільської ради, ЖЕКу чи ОСББ про проживання зі спадкодавцем. Раніше ми повідомляли, що в Україні змінились правила оформлення спадщини.Також ми писали, чому чоловіки масово почали переоформляти своє майно на дружин і чим це небезпечно.