FIFA оприлюднила розклад матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт FIFA .Матч відкриття турніру відбудеться 11 червня 2026 року на стадіоні "Ацтека" у Мехіко (Мексика). На ньому зіграє національна збірна Мексики.12 червня свої матчі проведуть ще два господарі турніру – національна збірна США зіграє у Лос-Анджелесі, а канадці приймуть суперника у Торонто.

Three countries. Three openers.#WeAre26 #FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 5, 2024

"У турнірі візьмуть участь 48 країн, які глибоко зацікавлені в тому, як їхні команди виступатимуть на чемпіонаті світу", – сказав після оголошення тренер національної збірної США Грегг Берхалтер. “Це буде новий формат, який захоплює багатьох людей”.Загалом на Чемпіонаті Світу проведуть 104 матчі на 16 стадіонах."Найінклюзивніший і результативніший чемпіонат світу з футболу в історії – це вже не мрія, а реальність, яка втілиться у вигляді 104 матчів на 16 ультрасучасних стадіонах у Канаді, Мексиці та США", – заявив президент FIFA Джанні Інфантіно.Які міста приймуть матчі Чемпіонату світу 20268 міст приймуть матчі групового етапу ЧС

Ванкувер – 7 матчів;

Х’юстон – 7 матчів;

Сан-Франциско – 6 матчів;

Сіетл – 6 матчів;

Філадельфія – 6 матчів;

Торонто – 6 матчів;

Мехіко – 5 матчів;

Монтеррей – 4 матчі;

Гвадалахара – 4 матчі;

Чвертьфінали пройдуть у 3 містах:

Лос-Анджелес (прийме також 8 матчів групового етапу);

Бостон (включаючи 7 матчів групи);

Канзас-Сіті (6 матчів групи).

Півфінали приймуть Даллас (включаючи 9 матчів групи) та Атланта (8 матчів групового етапу). Матч за третє місце прийме Маямі (також 7 матчів групи)Фінал пройде у Нью-Джерсі 19 липня 2026 року. До цього часу на стадіоні проведуть 8 матчів групи.Нагадаємо, що у 2022 році переможцем Чемпіонату світу стала збірна Аргентини, яка обіграла по пенальті збірну Франції.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.