У Росії знову поскаржилися на “атаку” дрона у прикордонній з Україною Бєлгородської області. Поранення отримали двоє окупантів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA."Двоє військовослужбовців поранено при атаці БПЛА в Бєлгородській області", – йдеться у повідомленні.За даними ASTRA, дрон скинув вибуховий пристрій у районі села Козинка увечері 3 лютого.Місцева влада запевняє, що окрім російських військовослужбовців ніхто не постраждав, нібито серед мирних жителів постраждалих немає. Ситуація з "атаками" дронів у РФУ Росії в останні місяці в різних областях практично щодня лунають вибухи, і місцева влада та чиновники скаржаться на "атаки" дронів. Наприклад, 23 січня дрон атакував Курську область (Росія). Через наліт БПЛА двоє окупантів отримали поранення. А 4 лютого в Курській області БПЛА, який прилетів нібито "з боку України", пошкодив об’єкти зв’язку.Нагадаємо, Бєлгородська область на півдні та заході межує з Луганською, Харківською та Сумською областями України. Протяжність загальних кордонів Білгородської області з Україною становить 540 км.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.