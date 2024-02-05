В Естонії зростає рівень підтримки українських біженців. За прийом у країні людей, які рятуються війни, висловилися дві треті опитаних естонців. Хоча восени підтримка прийому українців в естонському суспільстві знижувалася, повідомляє РБК-Україна з посиланням на err.ee.У грудні 2023 року рівень підтримки українських біженців у Естонії зріс до 63%. Такі результати опитування компанії Turu-uuringute AS на замовлення Державної канцелярії.Водночас у вересні 2023 року 60% респондентів вважали, що держава має приймати українських біженців, якщо буде потреба. Це був найнижчий показник підтримки з початку війни.Водночас у грудні 2023 року кількість тих, хто схвалює прийом українців у Естонії, складав 63% серед усіх опитаних (73% – грудні 2022 року). Проти прийому біженців у вересні 2023 року висловилися 31%, у грудні – 30% опитаних.У грудні підтримували прийом українських біженців 65% громадян Естонії, 49% громадян Росії та 45% осіб без громадянства. Водночас рівень підтримки українців серед етнічних естонців у грудні складав 72%, серед опитаних інших національностей – 46%.Опитування проводилося з 6 по 12 грудня 2023 року серед 1252 учасників від 15 років по всій країні.Нагадаємо, ми писали, що українські біженці в Естонії позитивно вплинули на економіку країни. Їхній внесок у вигляді податків та споживання перевищує витрати на соціальну та фінансову допомогу.Також ми повідомляли, що восени в Естонії різко знизився потік українських біженців. Через це закривали пункти тимчасового розміщення.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.