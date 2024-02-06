Білий дім накладе вето на законопроект щодо допомоги Ізраїлю, оскільки вважає його неповним.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.Адміністрація Байдена хоче, щоб допомогу Україні та Ізраїлю, а також фінансування безпеки кордонів було включено до єдиного пакету."Адміністрація наполегливо закликає обидві палати Конгресу відхилити цей політичний виверт і натомість швидко відправити двопартійний закон про надзвичайні додаткові асигнування на національну безпеку на стіл президента", – йдеться у заяві управління Білого дому.Протягом кількох місяців адміністрація Байдена спільно з демократами та республіканцями Сенату вела роботу над законопроектом, який поєднує реформування імміграційної системи США, додаткові кошти на прикордонну безпеку, а також виділяє мільярди доларів на допомогу Україні, Ізраїлю та партнерам в Індо-Тихоокеанському регіоні.Заходи щодо витрачання 118 мільярдів доларів також дозволять надати гуманітарну допомогу цивільним особам, які постраждали від глобальних конфліктів."Адміністрація рішуче виступає проти цього прийому, який нічого не робить для забезпечення безпеки кордону, нічого не робить, щоб допомогти народу України захиститися від агресії Путіна, не підтримує безпеку американських синагог, мечетей та вразливих місць відправлення культу та відмовляє у гуманітарній допомозі палестинським цивільним особам". , більшість із яких складають жінки та діти", – йдеться у заяві.Допомога США УкраїніРаніше ми повідомляли, що Сенат США представив новий законопроект про допомогу Україні. Він об’єднує виділення коштів на допомогу Україні, Ізраїлю та на зміцнення південного кордону США.До речі, у Байдена різко висловилися про законопроект про допомогу Ізраїлю без України.Також Президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 млрд доларів на допомогу Україні та Ізраїлю. Але досі питання не вирішено. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.