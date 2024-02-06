Гуцульська страва буришник – це картопля, кукурудзяна крупа та бринза. Всі три продукти для цієї автентичної страви – база карпатської кухні. Щоб страва вдалася, кукурудзяна крупа має бути дрібного помелу, а бринзу – суху.Як готувати буришник з бринзою, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на рецепт кухаря та фудблогера Дарію Дорошкевич в Instagram.Що вам знадобиться:

Варена картопля – 1 кг

Кукурудзяна крупа – 70 г

Борошно пшеничне – 15 г

Яйця курячі – 2 шт.

Масло вершкове 73% – 100 г

Бринза – 100 г

Сіль – до свого смаку

Як приготувати буришникКартоплю відваріть у кожушках й повністю охолодіть. Потім почистіть, натріть на тертці середнього розміру та змішайте з кукурудзяною крупою, пшеничним борошном та яйцями. Перемішайте до однорідної маси.Форму змастіть маслом. Викладіть картопляну масу. Розрівняйте, виделкою зробіть смужки на поверхні буришника. Запікайте в розігрітій духовці 25-30 хвилин при температурі 200 градусів, до рум’яної скоринки.Розтопіть вершкове масло, покришіть у нього бринзу. Гарячий буришник поріжте на шматочки. Їсти його треба руками, занурюючи у вершково-бринзову масу. Ще буришник часто подають до основної першої страви, а пиріг – замість хліба. Також можна використовувати його як гарнір.Раніше ми писали про те, як готувати колочену пасулю за старовинним закарпатським рецептом.А ще розповідали про те, як готувати старовинну страву штурханці.